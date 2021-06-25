Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов в общественном транспорте:

Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. Об этом журналистам "Первого канала" рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается
Анастасия Ракова
Чиновница добавила, что дополнительные меры будут приниматься в зависимости от "развития ситуации". По ее словам, кафе, рестораны, концерты являются самыми рисковаными местами для посещения.
Видео: YouTube / Новости на Первом Канале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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