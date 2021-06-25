Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов в общественном транспорте:

Все решения будут приниматься исходя из эпидситуации.

Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских. Об этом журналистам "Первого канала" рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается

Анастасия Ракова

Чиновница добавила, что дополнительные меры будут приниматься в зависимости от "развития ситуации". По ее словам, кафе, рестораны, концерты являются самыми рисковаными местами для посещения.

Видео: YouTube / Новости на Первом Канале

Фото: Александр Авилов / АГН Москва