Власти Ленобласти закупят системные блоки на 27 млн рублей

В техзадании указано, что необходимо закупить 330 системных блоков примерно за 90 тыс. рублей.

Правительство Ленобласти планирует закупить три сотни системных блоков. На сайте госзакупок 4 марта появилась заявка комитета госзаказа.

Согласно данным сайта, 21 марта пройдёт электронный аукцион на поставку системных блоков. Начальная цена контракта составляет 27 млн рублей. Их выделят из областной казны.

В техзадании указано, что необходимо закупить 330 системных блоков примерно за 90 тыс. рублей. Объем их оперативной памяти долен быть больше 8 гигабайт, больше четыре ядер процессора, а также накопитель SSD. На поставку в здание на Суворовском проспекте дается месяц.

Ранее на Полевой Сабировской улице появится врачебный офис.

Фото: pexels

