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Власти Ленобласти закупят системные блоки на 27 млн рублей
Сегодня, 22:01
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Власти Ленобласти закупят системные блоки на 27 млн рублей

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В техзадании указано, что необходимо закупить 330 системных блоков примерно за 90 тыс. рублей.

Правительство Ленобласти планирует закупить три сотни системных блоков. На сайте госзакупок 4 марта появилась заявка комитета госзаказа. 

Согласно данным сайта, 21 марта пройдёт электронный аукцион на поставку системных блоков. Начальная цена контракта составляет 27 млн рублей. Их выделят из областной казны. 

В техзадании указано, что необходимо закупить 330 системных блоков примерно за 90 тыс. рублей. Объем их оперативной памяти долен быть больше 8 гигабайт, больше четыре ядер процессора, а также накопитель SSD. На поставку в здание на Суворовском проспекте дается месяц. 

Ранее на Полевой Сабировской улице появится врачебный офис.

Фото: pexels
 

Теги: компьютеры, процессор, системный блок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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