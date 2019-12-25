Власти Кузбасса запретили покидать регион. Выезд за пределы Кемеровской области запрещён. Такое распоряжение сделал губернатор Сергей Цивилев. Оно опубликовано на сайте правительства субъекта.
Цивилев внёс изменения в указ о введении "Режима повышенной готовности". Жителям региона запрещено посещать парки и скверы, детские площадки и места отдыха. В документе прописано, что жителям Кузбасса запрещено покидать регион — кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью.
Введён запрет на передвижения детей по региону без сопровождения родителей. Также все прибывшие в Кемеровскую область из других субъектов РФ или заграничных стран должны уйти на самоизоляцию на 14 дней.
Ранее мы рассказывали, что в России зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 51 регионе. Теперь общее число заразившихся в России с начала эпидемии 21 102 человека.
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