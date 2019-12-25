Также все прибывшие в Кемеровскую область из других субъектов РФ или заграничных стран должны уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Власти Кузбасса запретили покидать регион. Выезд за пределы Кемеровской области запрещён. Такое распоряжение сделал губернатор Сергей Цивилев. Оно опубликовано на сайте правительства субъекта.

Цивилев внёс изменения в указ о введении "Режима повышенной готовности". Жителям региона запрещено посещать парки и скверы, детские площадки и места отдыха. В документе прописано, что жителям Кузбасса запрещено покидать регион — кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью.

Введён запрет на передвижения детей по региону без сопровождения родителей. Также все прибывшие в Кемеровскую область из других субъектов РФ или заграничных стран должны уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Ранее мы рассказывали, что в России зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 51 регионе. Теперь общее число заразившихся в России с начала эпидемии 21 102 человека.