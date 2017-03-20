Власти Кудрово обсудили с жителями благоустройство парка Оккервиль

Вопросы касались озеленения парка, замены ограждения, амфитеатра и памятника героям Специальной Военной операции. Глава района Лира Бурак пообещала подробно обсудить с подрядчиком все предложения жителей.

Глава Всеволожского района Лира Бурак и представители администрации Заневского городского поселения встретились с жителями Кудрово и вместе оценили ход работ по благоустройству парка Оккервиль. Активные кудровчане сразу вступили с властями и профильными специалистами в конструктивный диалог. Жители обратили внимание, что металлические секции забора, который простоял один год, уже покрылись ржавчиной. Глава администрации МО Алексей Гердий заверил, что недостатки должны быть устранены предыдущим подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Подрядчику ООО "Гросс" была выставлена претензия, и они должны забор привести в нормальное состояние. Если это не будет сделано мы, может, за свои средства и сделаем, но это потом будет взыскано с них по суду, и деньги будут все равно возвращены в бюджет. Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

От местных жителей поступило предложение проложить набивные дорожки в одной из частей парка Оккервиль. Заместитель главы администрации Заневского поселения по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин пояснил, что в таком случае ежегодно эту часть парка придётся закрывать на просушку для предотвращения повреждений от влаги, кроме того такое покрытие может создавать неудобство для мам с детьми и людей с ограниченными возможностями – так как колеса застревают в набивной дорожке. Однако, предложение полностью не отвергли, глава района Лира Бурак предложила изучить вопрос и посмотреть внимательнее на сметы.

Сейчас у нас по пешеходным зонам дренажам порядка 35 процентов выполнено. Но просто в процентном соотношении будет проще сказать, когда асфальт положат. То есть это уже будет видно. Допустим треть парка у нас будет запущена в эксплуатацию, уже готовая. Там уже в принципе ничего делать не надо будет, только дождаться пока трава вырастет. Александр Мусин, заместитель главы администрации Заневского городского поселения по ЖКХ и благоустройству

Одной из самых обсуждаемых тем стал вопрос озеленения парка. Директор Садово-паркового хозяйства Виталий Чех напомнил, что уже этой осенью высадят более 500 деревьев и почти 6000 кустарников. Схема размещения зеленых насаждений общего пользования уже разработана.

Планируется работы начать уже в августе. Вести подготовительную часть, то есть выкопку ям, подготовку мест под посадку кустарников. А уже в сентябре, как позволит погода, уже не будет так жарко, и будет благополучная погода для посадки деревьев и кустарников, будем осуществлять посадку деревьев и кустарников. До 1 октября должны успеть. Виталий Чех, директор МКУ "Садово-парковое хозяйство"

Также жители спорили о внешнем виде амфитеатра и необходимости возведения навеса на случай непогоды.

Я привела в пример парк Песчанка. Пространство, общественное пространство в городе Всеволожске. Кто был, тот знает. Вот у нас 12 числа проходило мероприятие, посвященное Дню России. Там также есть амфитеатр: там две сцены, малая и большая. Все делегации района приезжали к нам на концерт. Присутствовал губернатор. Я к чему это говорю? Там тоже открытая площадка. Лира Бурак, глава Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Участники рейда также обсудили расположение нового памятника героям Специальной Военной операции. Скульптурную композицию фонд "Ленинградский рубеж" совместно с Союзом художников Ленинградской области выбирали из 38 работ, победил проект скульптора Мейрама Баймуханова и архитектора Анастасии Прокофьевой.

Во всех районах Ленинградской области, а если даже брать по опыту Великой Отечественной войны, даже в тех местах, где войны не было, строили памятники невернувшимся односельчанам, тех, кто уходил на войну. Мы решили, что и в Ленинградской области должно быть место, куда каждый, кто потерял товарищей своих, близких, может прийти и просто их помянуть. Это по-русски просто. Сергей Мачинский, член наблюдательного совета фонда "Ленинградский рубеж", военный журналист, житель Кудрово

Прогулка по парку Оккервиль продолжалась два часа. Глава района Лира Бурак пообещала подробно обсудить с подрядчиком все предложения жителей. Всего же в 2025 году Всеволожским муниципальным районом выделено 100 миллионов рублей на завершение благоустройства рекреационной зоны в Кудрово. На эти средства исполнителю предстоит обустроить дренажные системы, заасфальтировать две с половиной тысячи кв.м. пешеходных дорожек, выложить столько же брусчатки и полностью засеять газоны. Также в парке подключат к электрической сети административные и бытовые сооружения, входную группу парка, установят еще 96 фонарных столбов и проложат 4,5 тысячи метров кабельных линий. Основные работы планируется закончить к 1 сентября 2025 года.

Фото и видео: Piter.tv