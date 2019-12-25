Президент и премьер-министр Косова вынуждены отказаться от визита в Вашингтон.

Власти Косова отказались от переговоров с Сербией. Об этом в собственном аккаунте в Twitter написал премьер-министр Авдулах Хоти. Чиновник объяснил подписчикам, что в связи с последними событиями не будет присутствовать в Вашингтоне 27 июня. Глава правительства вынужден вернуться в страну, чтобы разобраться с обвинениями, выдвинутыми против президента Косова Хашима Тачи.

Напомним, что 24 июня специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Гааге обвинила президента Тачи в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности. В список включено убийство ста человек, многочисленные пытки, похищения и преследования. Обвинения также вынесены в адрес девяти бывших боевиков.

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