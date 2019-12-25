Власти Кипра будут и дальше принимать военные корабли РФ

МИД островного государства рассказал, что страна не откажется от собственных принципов.

Власти Кипра заявили, что будут и дальше принимать военные корабли России в собственных портах. Об этом в рамках интервью на местной радиостанции сообщил глава МИД Никос Христодулидис. Чиновник напомнил, что ранее запрета на посещение судов из РФ добивались представители США.

Это то, что мы делали раньше, и что мы продолжим делать Никос Христодулидис, глава МИД Кипра

Министр внешнеполитического ведомства добавил, что Кипр всегда оказывал поддержку кораблям из любых стран по гуманитарным соображениям. Страна не хочет отказываться от данного подхода.

Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о налогообложении.