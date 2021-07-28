Власти Барнаула ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС ввели по этому адресу.

Власти Барнаула ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районе, где произошел взрыв бытового газа. Происшествие случилось в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил глава дминистрации Барнаула Вячеслав Франк.

Сейчас мы объявляем в районе в связи с этой ситуацией режим ЧС по данному адресу, - отметил он.

Так, в Барнауле по улице Молодежной утром 28 июля произошел взрыв газа в квартире пятиэтажного дома. По информации пресс-служба МЧС России, в результате обрушилась межкомнатная стена, были выбиты двери, а также стекла на балконе. Пожара не было.

Из-за взрыва пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали в больницу. По предварительным данным, ребенок не пострадал физически, но напуган. Всего из дома было эвакуировано 32 человека. Здание обследует строительная компания. После этого будет приниматься решение о том, могут ли жильцы вернуться в свои квартиры.

Видео: ГУ МЧС России по Алтайскому краю