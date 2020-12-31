Владимир Путин уволил пять генералов МВД

Собеседник добавил, что решение об отставке обусловлено "обычной кадровой ротацией" в министерстве.

В среду, 1 июня, президент РФ отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из указа, подлинность которого подтвердил близкий к МВД источник.

От должностей освободили начальника Управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника УМВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника Оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко, замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрия Инстранкина, первого замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиля Мусина.

Собеседник добавил, что решение об отставке обусловлено "обычной кадровой ротацией" в министерстве.

Фото: Piter.tv

