Владимир Путин призвал всех жителей России привиться от COVID-19

Президент призвал граждан страны беречь себя и своих родных.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал жителей страны привиться от COVID-19.

По мнению главы государства, это единственный путь борьбы с инфекцией. Путин считает, что хуже этого – только переболеть коронавирусом.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Владимир Путин, президент России

Также Путин призвал россиян беречь себя и своих близких.

Ранее глава государства предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

Видео: Послание президента России Федеральному собранию