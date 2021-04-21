Владимир Путин призвал всех жителей России привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал жителей страны привиться от COVID-19.
По мнению главы государства, это единственный путь борьбы с инфекцией. Путин считает, что хуже этого – только переболеть коронавирусом.
Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку.
Владимир Путин, президент России
Также Путин призвал россиян беречь себя и своих близких.
Ранее глава государства предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.
Видео: Послание президента России Федеральному собранию
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