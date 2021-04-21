  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:49
110
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Владимир Путин призвал всех жителей России привиться от COVID-19

0 0

Президент призвал граждан страны беречь себя и своих родных.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал жителей страны привиться от COVID-19.
По мнению главы государства, это единственный путь борьбы с инфекцией. Путин считает, что хуже этого – только переболеть коронавирусом.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку.

Владимир Путин, президент России

Также Путин призвал россиян беречь себя и своих близких. 

Ранее глава государства предложил возвращать родителям 50% стоимости путёвки в детский лагерь.

Видео: Послание президента России Федеральному собранию

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, ежегодное послание президента, коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии