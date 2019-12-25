Владимир Остапчук: нужно сплотиться и продолжать работать

Председатель совета ветеранов Выборгского района выразил слова поддержки районной администрации.

23 сентября на встрече с активом поселений Выборгского района председатель совета ветеранов Выборгского района обратился к присутствующим и призвал поддержать администрацию Выборгского района.

Уже сейчас мы все видим объем работы, который реализуется на территории района. Это заслуга актива поселений, Дмитрия Никулина и, конечно, Геннадия Алексеевич. Проекты в муниципальных образованиях Выборгского района реализуются, и деньги, которые они могли бы получить, поселениям бы очень помогли. Давайте поддержим администрацию и Геннадия Орлова. Для него и для всего аппарата администрации это очень важно. Несмотря ни на что, нужно сплотиться и продолжать работать.

Также Владимир Остапчук призвал актив поселений довести до людей всю информацию, которая имеется на данный момент, чтобы избежать негатива и недопонимания.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Островной в Выборге установят наружное освещение.

Фото: Piter.TV