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Владимир Остапчук: нужно сплотиться и продолжать работать
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Veskathy

Владимир Остапчук: нужно сплотиться и продолжать работать

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Председатель совета ветеранов Выборгского района выразил слова поддержки районной администрации.

23 сентября на встрече с активом поселений Выборгского района председатель совета ветеранов Выборгского района обратился к присутствующим и призвал поддержать администрацию Выборгского района. 

Уже сейчас мы все видим объем работы, который реализуется на территории района.  Это заслуга актива поселений, Дмитрия Никулина и, конечно, Геннадия Алексеевич.  Проекты в муниципальных образованиях Выборгского района реализуются, и деньги, которые они могли бы получить, поселениям бы очень помогли. Давайте поддержим администрацию и Геннадия Орлова. Для него и для всего аппарата администрации это очень важно. Несмотря ни на что, нужно сплотиться и продолжать работать. 

Также Владимир Остапчук призвал актив поселений довести до людей всю информацию, которая имеется на данный момент, чтобы избежать негатива и недопонимания.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Островной в Выборге установят наружное освещение.

Фото: Piter.TV

Теги: болучевский, выборг
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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