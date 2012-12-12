Владелицу пинчера осудят за избиение больного ребенка

Прокуратура ожидает обвинительного приговора для женщины, избившей ребенка.

В настоящее время дело петербурженки, напавшей и избившей больного ребенка находится в прокуратуре города. В связи ожиданием утверждения обвинительного приговора, вчера 1 ноября было отменено заседание по продлению женщине домашнего ареста. Срок его действия заканчивается 5 ноября.

Напомним, что 5 сентября подозреваемая на детской площадке избила смертельно больного ребенка и его мать. Инцидент произошел на Дивенской улице. Позже петербурженка заявила, что своими действиями защищала свою собаку - карликового пинчера. Также выяснилось, что мальчик, на которого накинулись перенес две операции по пересадке костного мозга.

Следственный комитет обвинил нарушительницу в хулиганстве.

Видео: Youtube