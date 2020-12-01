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Визовый центр Китая в Петербурге заработает 8 августа
Сегодня, 9:41
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Визовый центр Китая в Петербурге заработает 8 августа

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Со вторника консульство обяжет визовый центр Китая принимать заявления на получение виз.

Китайский визовый центр откроется в Петербурге 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства КНР.

Со вторника консульство обяжет визовый центр Китая принимать заявления на получение виз, в том числе – документы. Там же будут собирать биометрические персональные данные, оплату, выдавать визы, консультировать.

С того же дня, 8 августа, те, у кого обычный паспорт, смогут подавать свои документы по адресу Литейный проспект, 26А с 09:00 до 15:00 для получения виз в КНР, Гонконг и Макао. Выдача самих виз осуществится с 09:00 до 16:00. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в тестовом режиме заработал китайский визовый центр вместо финского.

Фото: Pxhere

Теги: генконсульство китая, китайский визовый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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