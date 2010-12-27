Визитку Владимира Путина оценили в два миллиона рублей

Петербуржец продает ценный экземпляр, который достался еще его отцу.

Петербуржец продает на "Авито" визитную карточку президента России. Владелец выложил фотографию лота на интернет-платформе с закрашенными контактными данными. Однако понятно, что визитка принадлежала самому Владимиру Путину. В то время он работал председателем комитета.

Товар продавец оценил в два миллиона рублей. Известно, что местный житель получил этот подарок от отца. Ранее сам Владимир Путин дал визитку его родственнику. После этого она хранилась в семейном архиве на протяжении 20 лет. Хозяин отметил, что качество лота хорошее.

Отметим, что на данный момент в интернете можно отыскать визитки лидера страны по более низкой стоимости. На некоторых документах есть даже автограф президента. Их цена начинается от 50 тысяч рублей. Ранее директор Петербургского Книжного Салона Андрей Шамрай опубликовал в Facebook фотографию визитки Путина с телефонным номером и электронной почтой. Он добавил, что пытался звонить по указанному номеру, но ему не ответили.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном обсудили стоимость проезда по платежной системе "Мир".

Фото: Авито.ру

