Представитель Госдепа США может посетить Россию осенью.

Визит Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". По данным информационного агентства, заместитель государственного секретаря США по вопросам международной политики может уже осенью 2021 года посетить с рабочим визитом Россию. Однако точные сроки прилета американки не называются. Предположительно, иностранка будет находиться в РФ в ноябре.

Напомним, что Виктория Нуланд занимает должность при Госдепартаменте США с апреля 2021 года. Ее профессиональная карьера на дипломатической арене длится уже 32 года. Она работала как в демократических, так и в республиканских администрациях. Чиновница занимала пост помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии при президенте Бараке Обаме. Она не раз вела переговоры по вопросам Украины с помощником президента России (на тот момент) Владиславом Сурковым. В администрации президента Джорджа Буша-младшего Нуланд была постпредом США при НАТО.

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