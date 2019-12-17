Бизнес и градозащитники поспорят о стандартах рекламных вывесок в Петербурге

В комитете по градостроительству ждут предложений от предпринимателей о вывесках и информационных щитах.

Петербуржцы могут высказаться за изменение стандартов вывесок на улицах города. В Петербурге стартовали общественные обсуждения по проекту изменений в Правила благоустройства территории. Речь идет об эстетических регламентах – в новой редакции комитет по градостроительству и архитектуре значительно их либерализует.

Чиновники пошли навстречу бизнесу и увеличили допустимый размер вывесок Сейчас высота букв не должна превышать 55 см, ограничения сохраняются для четырех районов. Для остальных районов высота букв на жилых зданиях — до 62 см, для нежилых зданий — до 80 см.

На некоторых адресах, например на Невском проспекте, консольные указатели запрещаются вовсе, за исключением аптек. Бизнес в течение месяца может внести предложения для нового проекта регламента. С проектом можно ознакомиться на сайте КГА или в холле комитета на площади Ломоносова, 2.

Фото и видео: Piter.TV