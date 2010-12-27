Виталий Петров - про "Окно в Европу", встречу с Мерзликиным и Формулу-1

Знаменитый гонщик, уроженец Выборга Виталий Петров дал большое интервью порталу Sportbox.ru.

Российский пилот команды SMP Racing Виталий Петров готовится к гонке 6 hours of Silverstone. Заезд пройдет в этот уик-енд, канал Piter.TV будет внимательно следить за престижной гонкой. Накануне спортсмен пообщался с журналистами издания Sportbox.ru. В частности, уроженец Выборга дал свой прогноз на вторую часть сезона в "Формуле-1". Виталий Петров признался, что ожидает упорной борьбы между Льюсом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем.

Посмотрим, какие трассы больше подойдут "Мерседесу", а какие – "Феррари". Иногда в это сражение лидеров будет вклиниваться "Ред Булл". А выиграет чемпионат тот, кто меньше совершает ошибок. Пока это Хэмилтон. Феттель имел бы солидное преимущество по набранным очкам, если бы не врезался в других пилотов. Виталий Петров, заслуженный мастер спорта РФ

Обладатель прозвища "Выборгская ракета" также отметил, что он вполне мог бы конкурировать с большинством пилотов "Формулы-1" нынешнего розыгрыша престижного чемпионата. Спортсмен считает возможным свое возвращение в F-1, но в этом вопросе все зависит от решения спонсорских вопросов.

Если появится шанс, придет спонсор и скажет, что будем пробовать, почему нет? Все были бы рады. Не думаю, что я смотрелся бы хуже нынешних участников чемпионата. Возраст и уровень мастерства позволяют мне выступать в "Формуле-1", поэтому не вижу причин, по которым я не мог бы туда вернуться. Виталий Петров

Опытный спортсмен признался, что между гонками "24 часа Спа" и "6 часов Сильверстоуна" он посещал родной Выборг. В частности, побывал на кинофестивале "Окно в Европу". Там пилот встретился с известным актером Андреем Мерзликиным. Они знакомы уже много лет, и смогли плотно пообщаться на неформальные темы.

Мы встретились и проговорили два дня – очень интересная личность и душевный человек. Разговаривали о его творчестве, путешествиях, о том, как я был на Байконуре и на Эвересте. О гонках не беседовали. Вообще же атмосфера на фестивале потрясающая. Немало интересных фильмов было представлено.

Виталий Петров рассказал, что следит за всем, происходящим в Выборге: например, за прошедшим празднованием Дня Ленобласти и наступающим 725-летием Выборга.