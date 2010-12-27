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Виталий Петров прокомментировал встречу с Владимиром Путиным
Сегодня, 15:02
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KaterinaKono13

Виталий Петров прокомментировал встречу с Владимиром Путиным

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Выборгский гонщик смог лично рассказать главам о том, как команда SMP Racing поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" и стала третьей в чемпионате FIA WEC.

Пилот SMP Racing Виталий Петров пообщался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Информация об этом появилась в личном блоге Виталия в соцсети Instagram.

Выборгский гонщик смог лично рассказать главам о том, как команда SMP Racing поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" и стала третьей в чемпионате FIA WEC.

Спасибо Владимиру Путину и Александру Лукашенко за слова поддержки! Очень почетно и приятно! 

Поделился в своем посте пилот SMP Racing Виталий Петров

Теги: виталий петров, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района, Лента новостей, Новости России,

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