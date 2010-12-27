Виталий Петров прокомментировал встречу с Владимиром Путиным

Выборгский гонщик смог лично рассказать главам о том, как команда SMP Racing поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" и стала третьей в чемпионате FIA WEC.

Пилот SMP Racing Виталий Петров пообщался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Информация об этом появилась в личном блоге Виталия в соцсети Instagram.

Выборгский гонщик смог лично рассказать главам о том, как команда SMP Racing поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" и стала третьей в чемпионате FIA WEC.