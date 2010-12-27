Виталий Милонов требует запретить в России "Playboy" с трансвеститом на обложке

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов обратился к руководству Роскомнадзора с требованием о том, чтобы запретили распространение и продажу тиража журнала "Playboy" в России, где изображен мужчина, сменивший пол.

"Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину - это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства. Распространение такого журнала в нашей стране будет означать падение очередного бастиона морали российского общества", - говорится в письме.

Милонов подчеркивает, что журналу "Playboy" необходимо изме информационную политику в России и не допускать появления на своих страницах пропаганды гомосексуализма, операций по смене пола и иных девиаций, находящихся на грани психических расстройств.

"Этот журнал никогда не отличался высокими моральными критериями, но, все-таки, он стоял на полициях гетеросексуальных, естественных отношений между мужчиной и женщиной. Тираж с трансвеститом не должен попасть на полки российских магазинов. Если издатели будут упорствовать, то "Playboy" может стать нежелательным к любому виду распространению журналом в нашей стране", - отмечает депутат РФ.

Фото: "ВК" - "Депутат Милонов - Официальная Группа"