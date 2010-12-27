Виталий Милонов предложил Полтавченко объявить траур по погибшим в Кемерове

Виталий Милонов попросил главу Петербурга создать отделения помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово и объявить траур по погибшим.

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга с просьбой объявить трехдневный траур. По мнению чиновника, трагедия в Кемерове заслуживает того, чтобы Северная столица на некоторое время отказалась от проведения массовых развлекательных мероприятий. О предложении политика сообщил его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.

В эти дни мы с болью смотрим в сторону Кемерово, где погибли целые семьи вместе с маленькими детьми. Для всех нас эта трагедия отозвалась болью в сердцах. Думаю, что наш город, переживший за свою историю не одну трагедию, должен показать стране и кемеровчанам свою солидарность и готовность помочь



Виталий Милонов, депутат Госдумы

Депутат считает, что помимо отмены увеселительных общественных программ Георгию Полтавченко следует распорядиться о создании пунктов сбора помощи для пострадавших и их родственников. Такие центры организуют уж в ряде городов. Они действуют в тесной координации с властями Кемерова.

