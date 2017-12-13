Только раз в году: во всемирный день доброты Милонов накормит петербургских бездомных

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 февраля, депутат Виталий Милонов проведет благотворительную акцию для петербургских бездомных. Помогут ему в этом волонтеры, городские депутаты и активисты. Вместе они организуют праздничный обед для постояльцев Дома ночного пребывания Московского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-секретарь депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова.
Наше общество, зачастую, старается не замечать огромную проблему бродяжничества и бездомных. Тысячи людей, еще вчера живших нормальной жизнью, но в силу различных обстоятельств оказавшихся на улице, страдают, выживают и ждут помощи. Наша задача протянуть им руку помощи и начать процесс их возвращение в ряды полноценных граждан.
Виталий Милонов
Также он отмечает, что помимо благотворительных акций, бездомным необходима правовая помощь со стороны государства.
Мы хотим также обсудить с самими бездомными пути их спасения. Не стоит относится к ним, как к потерянным людям, лишенных базовых человеческих качеств. Подавляющее большинство из них мечтает разорвать этот порочный круг бродяжничества и вернуться к нормальной жизн.