Выставка плаката "Окна Победы"

Экспозиция агитационных плакатов военных времен.

"Окна ТАСС", продолжавшие традицию "Окон РОСТА", можно рассматривать как исторический источник: они освещают основные результаты военных событий, прославляют героические подвиги Красной армии, а также рассказывают о бытовой культуре военной эпохи – о правилах сбора картофеля, ремонте жилищного фонда и так далее.

Плакаты вывешивались на улицах городов: выставлялись в витринах магазинов, развешивались на щитах и стенах домов. Над созданием плакатов работали лучшие художники: Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов), Дени (Виктор Денисов), Павел Соколов-Скаля, Владимир Лебедев, лучшие поэты Самуил Маршак, Демьян Бедный, Василий Лебедев-Кумач, Осип Брик и другие.

Место: Петропавловская крепость

Цена: 250 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Музей истории Санкт-Петербурга