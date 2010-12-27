Выставка пейзажиста Аркадия Рылова

В Михайловском замке проходит выставка известного русского художника Аркадия Рылова.

В Михайловском замке проходит выставка известного русского художника Аркадия Рылова.

Российский художник Аркадий Рылов воспевает красоту природы и создавал как эпические полотна, так и камерные картины. Экспозиция проходит в Михайловском замке. Выставка представляет 180 работ мастера из коллекций “Русского музея”, “Третьяковской галереи” и других музеев.

Гостям покажут не только пейзажи Рылова, но и этюды, рисунки и иллюстрации автора к другим произведениям. Посетители ознакомятся с разными этапами творчества художника.