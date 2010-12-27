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Выставка пейзажиста Аркадия Рылова
Сегодня, 11:00
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lesjasap
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Выставка пейзажиста Аркадия Рылова

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В Михайловском замке проходит выставка известного русского художника Аркадия Рылова.

В Михайловском замке проходит выставка известного русского художника Аркадия Рылова.
Российский художник Аркадий Рылов воспевает красоту природы и создавал как эпические полотна, так и камерные картины. Экспозиция проходит в Михайловском замке. Выставка представляет 180 работ мастера из коллекций “Русского музея”, “Третьяковской галереи” и других музеев.
 
Гостям покажут не только пейзажи Рылова, но и этюды, рисунки и иллюстрации автора к другим произведениям. Посетители ознакомятся с разными этапами творчества художника.
Теги: выставка , михайловский замок , пейзажи
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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