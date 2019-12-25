Выставка картин Светланы Мучновой "Дорога через века"

Каждый человек в течение жизни путешествует не только в пространстве, но и из прошлого в будущее, из своего внутреннего мира в мир других людей.
Светлана Мучнова предлагает посетителям выставки вместе с ней отправиться в путешествие сквозь века. Свои краски художница изготавливала сама из натуральных камней, также в работах художница использует сусальное золото разных оттенков.
Место: Арт-пространство "Тутти Кванти" (ул. Радищева, д. 37)
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Facebook/ Art Gallery "Tutti Qvanti"
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