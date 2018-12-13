В ЦВЗ "Манеж" представлены картины Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Фёдора Бруни и других мастеров.

Выставка "Жизнь после жизни" покажет, как в живописи и скульптуре раскрывается тема смерти и бессмертия. Что такое смерть и что стоит за ней - это вопросы неразрешимы. Выставка в Манеже посвящена глубокому переживанию, требующему духовного и изобразительного осмысления. В ЦВЗ "Манеж" представлены картины Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Фёдора Бруни, Марк Антокольский, Михаила Врубеля, Василия Сурикова, Василия Поленова, Александра Головина.

Адрес: Исаакиевская пл., д.1

Цена: 300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ЦВЗ "Манеж"