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Выставка "Жизнь после жизни"
Сегодня, 10:00
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alexandra08

Выставка "Жизнь после жизни"

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В ЦВЗ "Манеж" представлены картины Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Фёдора Бруни и других мастеров.

Выставка "Жизнь после жизни" покажет, как в живописи и скульптуре раскрывается тема смерти и бессмертия. Что такое смерть и что стоит за ней - это вопросы неразрешимы. Выставка в Манеже посвящена глубокому переживанию, требующему духовного и изобразительного осмысления. В ЦВЗ "Манеж" представлены картины Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Фёдора Бруни, Марк Антокольский, Михаила Врубеля, Василия Сурикова,  Василия Поленова, Александра Головина.

Адрес: Исаакиевская пл., д.1

Цена: 300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ЦВЗ "Манеж" 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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