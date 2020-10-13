Выставка "Волшебный шатёр" объединила художников из Петербурга и Москвы

В культурном центре и галерее "Beriozka" открылась выставка "Волшебный шатёр". В зале представлены картины и арт-объекты со сказочными сюжетами. Пространство галереи преобразилось в "шатёр" с яркими тканями и деревом желаний.

Идея волшебного шатра стала объединяющей. Где это всё можно собрать? В волшебном шатре, который открывается во все стороны, во все сказки, во все миры. То есть, в принципе, в каждой из работ можно найти какие-то узнаваемые сказочные сюжеты. Вот здесь, где мы сейчас находимся, картина, которая вроде бы не сказочная. Но это русский святочный и масленичный обряд – рождение козла. Артём Магалашвили, куратор выставки

На выставке собраны работы более, чем двадцати художников, которые в разных направлениях представили свое видение сказочной тематики. Организаторы хотели представить зрителям яркую и совершенно разножанровую палитру впечатление. Здесь есть и инсталляции, и скульптуры, и живопись.

Что касается выставки – идея классная, волшебство. Потому что декабрь весь наполнен какими-то предчувствиями таких вот вещей, которые пока что не материальные. И, конечно, хотелось бы, чтобы материализовывалось всё самое доброе и хорошее. Художники живут в мире нематериализованных вещей, которые потом мы рисуем и отпускаем в жизнь. Марина Икоку, художница

Выставка продлится до 15 января