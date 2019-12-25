Выставка "Музей особого назначения"

Выставка расскажет об удивительной, трудной и счастливой судьбе музея, пережившего за свою историю репрессии, войну, периоды оттепели и застоя, перестройку и возрождение.
Музей был основан в 1919 году, он стал первым историко-революционным музеем в стране. К зданиям музея относятся – два архитектурных памятника в стиле модерн, особняк балерины Матильды Кшесинской и особняк барона Василия Бранта.
Герои экспозиций Государственного музея политической истории России – цари и простые люди, партийные лидеры и деятели культуры, вершители судеб и жертвы террора.
Место: Государственный музей политической истории России (Особняк Кшесинской), ул. Куйбышева, д. 2-4
Цена: 50-250 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: polithistory.ru
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