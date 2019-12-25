Выставка "Музей особого назначения"

Выставка посвящена 100-летию Государственного музея политической истории России.

Выставка расскажет об удивительной, трудной и счастливой судьбе музея, пережившего за свою историю репрессии, войну, периоды оттепели и застоя, перестройку и возрождение.

Музей был основан в 1919 году, он стал первым историко-революционным музеем в стране. К зданиям музея относятся – два архитектурных памятника в стиле модерн, особняк балерины Матильды Кшесинской и особняк барона Василия Бранта.

Герои экспозиций Государственного музея политической истории России – цари и простые люди, партийные лидеры и деятели культуры, вершители судеб и жертвы террора.

Место: Государственный музей политической истории России (Особняк Кшесинской), ул. Куйбышева, д. 2-4

Цена: 50-250 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: polithistory.ru