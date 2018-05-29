Выставка "Многоликий Суворов"

Скульптуры, рельефы, миниатюры, картины, пастели и гравюры с изображением генералиссимуса выставят в музее его имени.

В музее А.В. Суворова открылась выставка изображений великого полководца, который в жизни не проиграл ни одного из 60 сражений, в которых ему довелось участвовать. Среди выставленных есть работы, которые были созданы при его жизни, например живописный портрет работы австрийского придворного художника Й. Крейцингера, созданный в Вене перед началом Итальянского похода в 1799 году.

Больше всего на выставке гравюр, но самый знаковый экспонат – 800-килограммовый мраморный бюст полководца, выполненный советским скульптором Олегом Комовым.

Место: Государственный мемориальный музей А.В. Суворова (Кирочная ул., 51)

Цена: до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Суворовский музей