Выставка "Лоскутная полифония и авторские куклы"

На выставке представлены удивительные картины, которые не написаны маслом, а сшиты из ткани.

Искусство лоскутного шитья – или квилт – встречается трех разновидностей: традиционный квилт, современный квилт и арт-квилт. На выставке представлены три проекта Студии арт-квилта Ирины Ворониной: "Петербургские зарисовки", "Ювелирные украшения древних славян" и "Чугунное кружево Петербурга". Также в выставке примет участие Елена Бессонова, которая покажет своих статичных и подвижных художественных кукол. Место: Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского (Невский проспект, 20) Цена: Бесплатно Возрастное ограничение: 0+ Фото: ВК/ Маяковка. Центр искусства и музыки, Невский 20