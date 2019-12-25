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Выставка "Лоскутная полифония и авторские куклы"
Сегодня, 11:00
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nastya960

Выставка "Лоскутная полифония и авторские куклы"

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На выставке представлены удивительные картины, которые не написаны маслом, а сшиты из ткани.

Искусство лоскутного шитья – или квилт – встречается трех разновидностей: традиционный квилт, современный квилт и арт-квилт. 

На выставке представлены три проекта Студии арт-квилта Ирины Ворониной: "Петербургские зарисовки", "Ювелирные украшения древних славян" и "Чугунное кружево Петербурга". Также в выставке примет участие Елена Бессонова, которая покажет своих статичных и подвижных художественных кукол.

Место: Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского (Невский проспект, 20)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Маяковка. Центр искусства и музыки, Невский 20

Теги: библиотека маяковского, картины, куклы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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