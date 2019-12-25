Выставка Ли Бул "Утопия Спасенная"

Для Ли Бул патриархальный культ пениса и футуристические проблемы киборгов явления одного рода – предмет художественного исследования. На двуъ этажах "Манежа" представлены гигантские парящие объекты с фантастической подсветкой.
Работы Ли Бул на выставке рифмуются с работами ее предшественников-авангардистов местного происхождения, от Малевича и Родченко до Циолковского, который также грезил летающими машинами.
Место: Центральный выставочный зал "Манеж" (Исаакиевская пл., 1,)
Цена: до 300 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Манеж
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