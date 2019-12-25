Выставка "Кожа. Художественные изделия старой Европы"

На выставке представлены европейские произведения из кожи, многие из которых демонстрируются впервые.

В Синей спальне Эрмитажа посетители смогут осмотреть около 80 изделий из кожи, представляющие интерес, как с художественной, так и с исторической точки зрения. На выставке представлены средневековые и ренессансные ларцы и футляры, кожаные обои XVI-XIX веков. Предметы сделаны немецкими, испанскими, французскими, голландскими мастерами.

Место: Эрмитаж (Зимний дворец, Главный музейный комплекс), пл. Дворцовая, д. 2

Цена: от 0 до 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж