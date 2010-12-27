Выставка Дмитрия Стрижова "Герои"

В "Артмузе" состоится выставка художника Дмитрия Стрижова, специализирующегося на американской культуре.

В творческом кластере “Артмуза” состоится открытие выставки художника Дмитрия Стрижова и по совместительству лидера группы “Сниму в кино”.

На счету автора более 40 выставочных экспонатов, находящихся в галереях по всему миру. Стрижов создал более 30 декораций к мировым балетам и театральным постановкам. Среди его клиентов - Off-Broadway и Венская государственная опера. Множество картин мастера находятся в частных коллекциях ценителей искусства.

Пять лет художник выпускал журнал в Нью-Йорке, в котором освещал современное американское искусство, архитектуру, дизайн, музыку и литературу.

Начало мероприятия: 19.00. Место проведения: “Артмуза”, галерея “Ц”.