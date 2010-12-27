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Выставка Дмитрия Стрижова «Герои»
Сегодня, 19:00
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lesjasap
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Выставка Дмитрия Стрижова «Герои»

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в "Артмузе" состоится выставка художника Дмитрия Стрижова, специализирующегося на американской культуре.

В творческом кластере “Артмуза” состоится открытие выставки художника Дмитрия Стрижова и по совместительству лидера группы “Сниму в кино”.
 
На счету автора более 40 выставочных экспонатов, находящихся в галереях по всему миру. Стрижов создал  более 30 декораций к мировым балетам и театральным постановкам. Среди его клиентов - Off-Broadway и Венская государственная опера. Множество картин мастера находятся в частных коллекциях ценителей искусства.
 
Пять лет художник выпускал журнал в Нью-Йорке, в котором освещал современное американское искусство, архитектуру, дизайн, музыку и литературу.
 
Начало мероприятия: 19.00. Место проведения: “Артмуза”, галерея “Ц”.
Теги: артмуза , выставка , герои
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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