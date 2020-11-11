Выставка "365. Вещи, которые вы бы предпочли забыть"

Порассуждать о проблемах экологии приглашает художник Степан Елизаров.

Многие из нас недостаточно серьезно относятся к состоянию окружающей среды, практикуя чрезмерное потребление и щедро "одаривая" планету отходами. Главная цель выставки – заставить людей задуматься об этой проблеме.

Художник Степан Елизаров создал восемь арт-объектов, каждый из которых состоит из мусора – из 365 пластиковых стаканов, 365 одноразовых вилок, ножей. Один из самых впечатляющих экспонатов выставки – полотно из 7300 сигарет.





Экспозиция акцентирует внимание: "Если столько отходов способен производить всего один человек, то нетрудно представить горы мусора, создаваемые миллионами".

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 12+

Видео, фото: Piter.TV|Юлия Касяшникова