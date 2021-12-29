Высота снега в Петербурге составляет 39 сантиметров

Михаил Леус отметил, что слой снега не увеличивается из-за повышения температуры воздуха.

В Петербурге и Москве снежный покров "растет неохотно". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Москве за минувшие 24 часа выпало чуть больше 2 миллиметров осадков, в Петербурге – 5 миллиметров. В столице высота снежного покрова не изменилась, в Петербурге выросла на сантиметр и составила 39 сантиметров.



Михаил Леус отметил, что слой снега не увеличивается из-за повышения температуры воздуха. На улице происходит подтаивание и уплотнение снега.

Ранее синоптик рассказал, что 31 января в городе ожидаются снег и небольшой морозец.

Фото: Piter.TV