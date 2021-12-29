Снег и небольшой морозец ожидаются в Петербурге 31 января

Температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В последний день января синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться северной периферией циклонического вихря "Надя". В городе сохранится облачная погода, продолжит идти снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон в течение суток изменится мало и останется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -2…-4 градусов, в Ленобласти -1…-6. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник небольшой снег вновь пройдет, а температура еще немного понизится.

Ранее мы писали, что трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти.

Фото: Piter.TV