Пятому сезону быть и создатели проекта уверяют, что ждать новый сезон зрители будут не так долго, как предыдущие.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти". Серия уже появилась на официальном канале YouTube-канале "Сыендук".

Серия называется "Звездный Морт: Риквращение Джерри". По сюжету главные герои обсуждают поход к семейному терапевту. Однако вскоре их внимание переключается на на пояс невидимости Рика.

Авторы анимационного сериала заявили, что они намерены продлить мультфильм до 5 сезона.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку".

Видео:Rick and Morty/YouTube