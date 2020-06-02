Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти". Серия уже появилась на официальном канале YouTube-канале "Сыендук".
Серия называется "Звездный Морт: Риквращение Джерри". По сюжету главные герои обсуждают поход к семейному терапевту. Однако вскоре их внимание переключается на на пояс невидимости Рика.
Авторы анимационного сериала заявили, что они намерены продлить мультфильм до 5 сезона.
Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку".
Видео:Rick and Morty/YouTube
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