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Сегодня, 20:19
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Вышел второй трейлер сиквела "Поездки в Америку"

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Премьера фильма состоится 5 марта.

Компания Amazon опубликовал второй трейлер фильма "Поездка в Америку 2".

Действие сиквела развернется спустя 30 лет после оригинала. Роль принца Акима снова сыграет американский актер Эдди Мерфи.

По сюжету Аким готовится стать королем Замунды и внезапно узнает, что у него есть сын в США, наследник престола. В надежде найти его главный герой отправляется в Нью-Йорк вместе со своим другом Сэмми (Арсенио Холл).

Режиссером сиквела стал Крэйг Брюэр. Премьера фильма состоится 5 марта 2021 года на видеосервисе Amazon Prime Video.

Ранее Warner Bros. представила трейлер премьер 2021 года.

Видео: YouTube / Amazon Prime Video UK

Теги: комедия, поездка в америку 2, трейлер, эдди мерфи
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Irina0006
Сегодня 21:04

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!
 

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