Вышел второй трейлер сиквела "Поездки в Америку"

Премьера фильма состоится 5 марта.

Компания Amazon опубликовал второй трейлер фильма "Поездка в Америку 2".

Действие сиквела развернется спустя 30 лет после оригинала. Роль принца Акима снова сыграет американский актер Эдди Мерфи.

По сюжету Аким готовится стать королем Замунды и внезапно узнает, что у него есть сын в США, наследник престола. В надежде найти его главный герой отправляется в Нью-Йорк вместе со своим другом Сэмми (Арсенио Холл).

Режиссером сиквела стал Крэйг Брюэр. Премьера фильма состоится 5 марта 2021 года на видеосервисе Amazon Prime Video.

Ранее Warner Bros. представила трейлер премьер 2021 года.

Видео: YouTube / Amazon Prime Video UK