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Вышел трейлер сериала "В этом я уверен" с Марком Руффало

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Премьера сериала запланирована на 27 апреля 2020 года.

HBO показали трейлер своего драматического сериала "В этом я уверен", где главную роль сыграл трехкратный номинант на премию "Оскар" Марк Руффало ("Мстители", "Острав Проклятых", "Иллюзия обмана"). 

Сюжет разворачивается вокруг братьев близнецов, у одного из которых параноидальная шизофрения. В разные моменты своей жизни они переживают предательство, любовь, трагедию и кризис среднего возраста. Но разные ли это люди? 

В сериале также сыграли Мелисса Лео, Рози О"Доннелл, Арчи Панджаби, Имоджен Путс, Джульетт Льюис, Кэтрин Хан, Эшлинг Франчози, Симон Коппо и другие. Премьера сериала запланирована на 27 апреля 2020 года.
Видео: HBO

Теги: в этом я уверен, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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