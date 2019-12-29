Вышел трейлер сериала "В этом я уверен" с Марком Руффало

Премьера сериала запланирована на 27 апреля 2020 года.

HBO показали трейлер своего драматического сериала "В этом я уверен", где главную роль сыграл трехкратный номинант на премию "Оскар" Марк Руффало ("Мстители", "Острав Проклятых", "Иллюзия обмана").

Сюжет разворачивается вокруг братьев близнецов, у одного из которых параноидальная шизофрения. В разные моменты своей жизни они переживают предательство, любовь, трагедию и кризис среднего возраста. Но разные ли это люди?

В сериале также сыграли Мелисса Лео, Рози О"Доннелл, Арчи Панджаби, Имоджен Путс, Джульетт Льюис, Кэтрин Хан, Эшлинг Франчози, Симон Коппо и другие. Премьера сериала запланирована на 27 апреля 2020 года.

Видео: HBO