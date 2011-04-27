Вышел трейлер сериала "Узкая дорога на дальний север"

Мировая премьера состоится 18 апреля.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер сериала "Узкая дорога на дальний север".Шоураннером проекта выступил Джастин Курзель.

Сюжет сериала разворачивается во времена Второй мировой войны и рассказывает об австралийских военнопленных, брошенных японцами на строительство Тайско-Бирманской железной дороги. В центре истории окажется военный врач Дорриго Эванс.

В главных ролях сыграли Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Киран Хайндс, Оливия ДиЙон и другие. Мировая премьера состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Prime Video AU & NZ