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18 марта, 13:27
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Вышел трейлер сериала "Узкая дорога на дальний север"

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Мировая премьера состоится 18 апреля.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер сериала "Узкая дорога на дальний север".Шоураннером проекта выступил Джастин Курзель.

Сюжет сериала разворачивается во времена Второй мировой войны и рассказывает об австралийских военнопленных, брошенных японцами на строительство Тайско-Бирманской железной дороги. В центре истории окажется военный врач Дорриго Эванс.

В главных ролях сыграли Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Киран Хайндс, Оливия ДиЙон и другие. Мировая премьера состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Prime Video AU & NZ

Теги: prime video, сериал, трейлер, узкая дорога на дальний север
Категории: Лента новостей, Культура,

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