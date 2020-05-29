Вышел трейлер сериала "Чики" с Ириной Горбачёвой

В сюжете история трех подруг, которые зарабатывают на жизнь оказанием сексуальных услуг за плату.

В пятницу, 29 мая, в сети появился трейлер сериала "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна. Ролик опубликован на оналйн-платформе more.tv.

В сюжете история трех подруг, которые зарабатывают на жизнь оказанием сексуальных услуг за плату. Они живут в российской глубинке. В итоге девушки решаются открыть фитнес-клуб. В сериале снялись Алена Михайлова и Ирина Носова и Ирина Горбачева.

Премьера анонсирована на 4 июня 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер финала четвёртого сезона "Рика и Морти".

Видео:More.tv/YouTube