Вышел тизер финала четвёртого сезона "Рика и Морти"

Главные герои, находясь в кругу близких, начинают обсуждать поход к семейному терапевту.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в сети появился тизер финала четвёртого сезона "Рика и Морти". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале мультсериала.

По сюжету главные герои обсуждают поход к семейному треапевту. Однако вскоре их внимание переключается на на пояс невидимости Рика.

Серия выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon снимет сериал по вселенной "Девушки с татуировкой дракона".

Видео:Rick and Morty/YouTube