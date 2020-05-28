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Вышел тизер финала четвёртого сезона "Рика и Морти"

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Главные герои, находясь в кругу близких, начинают обсуждать поход к семейному терапевту.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в сети появился тизер финала четвёртого сезона "Рика и Морти". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале мультсериала.

По сюжету главные герои обсуждают поход к семейному треапевту. Однако вскоре их внимание переключается на на пояс невидимости Рика.

Серия выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 мая. 

Ранее мы сообщали о том, что Amazon снимет сериал по вселенной "Девушки с татуировкой дракона".

Видео:Rick and Morty/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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