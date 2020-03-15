Вышел трейлер хоррор-сериала "50 штатов страха" от Сэма Рейми

Сюжет каждой серии будет основываться на городских легендах США.

Стриминговый сервис Quibi выпустил первый трейлер хоррор-сериала "50 штатов страха"" ("50 States of Fear" в ориг.), продюсирование которого занимался режиссер Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы", трилогия "Человек-Паук). Сюжет каждой серии будет основываться на городских легендах США. Премьера сериала запланирована на апрель 2020 года. Каждая серия будет длится по 10 минут.

В проекте сыграли Кристина Риччи, Эйса Баттерфилд, Рори Калкин, Рэйчел Броснахан, Трэвис Фиммелл, Таисса Фармига и др. Известно, что серию под названниме "Золотая рука" снял лично Рейми.

Видео и фото: Quibi