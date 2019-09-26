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Вышел трейлер мультфильма с Дэниелом Рэдклиффом

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Премьера ленты в России состоится 14 ноября 2019 года.

В сети опубликован русскоязычный трейлер мультфильма "Playmobil фильм: Через вселенные", основанном на персонажах одноименной серии конструкторов. 

По сюжету фильма мальчик Чарли вместе со своей сестрой Марлой попадает в волшебную вселенную конструктора. Персонажей ожидает увлекательное путешествие и знакомства с разными харизматичными героями.

В озвучке картины приняли участие Аня Тейлор-Джой, Дэниэл Рэдклифф, Кенан Томпсон, Синди Робинсон, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган и другие. Премьера ленты в России состоится 14 ноября 2019 года.
Видео: YouTube/В Рейтинге

Теги: playmobil фильм, дэниел рэдклифф, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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