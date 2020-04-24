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Вышел трейлер мелодрамы "Тень звезды" с Павлом Прилучным

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Премьера фильма запланирована на 28 мая.

В пятницу, 24 апреля, в сети появился трейлер мелодрамы "Тень звезды" с Павлом Прилучным. Ролик опубликован на YouTube-канале Megogo Distribution.

В сюжете история рэп-исполнителя, который приехал с концертом в Петербург. В итоге с главный герой сталкивается с неприятностями, которые кардинально меняют его жизнь.

В главной роли выступили Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель. А саундтрек для фильма написал рэпер Нигатив и Павел Штонденко.

Кинопремьера фильма "Тень звезды" запланирована на 28 мая. 

Ранее мы сообщали о том, что The Rolling Stones посвятили коронавирусу песню.

Видео:Megogo Distribution/YouTube

Теги: кино, культура, павел прилучный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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