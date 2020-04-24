Вышел трейлер мелодрамы "Тень звезды" с Павлом Прилучным

Премьера фильма запланирована на 28 мая.

В пятницу, 24 апреля, в сети появился трейлер мелодрамы "Тень звезды" с Павлом Прилучным. Ролик опубликован на YouTube-канале Megogo Distribution.

В сюжете история рэп-исполнителя, который приехал с концертом в Петербург. В итоге с главный герой сталкивается с неприятностями, которые кардинально меняют его жизнь.

В главной роли выступили Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель. А саундтрек для фильма написал рэпер Нигатив и Павел Штонденко.

Кинопремьера фильма "Тень звезды" запланирована на 28 мая.

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Видео:Megogo Distribution/YouTube