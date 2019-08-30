Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" о легализации порно

В сети появился трейлер финального сезона драматического сериала HBO под названием "Двойка". Проект рассказывает о легализации порнографии и расцвете порно-индустрии в Нью-Йорке в начале 1970-х годов, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили этому конец. Сериал вернется на экраны 9 сентября 2019 года.



Главные роли в сериале сыграли Джеймс Франко ("Человек-Паук", "127 часов"), Мэгги Джилленхол ("Темный Рыцарь"), Дэниэл Саули, Гбенга Акиннагбе, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие.



Премьера сериала состоялась 10 сентября 2017 года. Позднее он был продлен на второй сезон. За свою работу в "Двойке" Мэгги Джилленхол была номинирована на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ". Сам проект был тепло принят зрителями – на сайте "Кинопоиск" он имеет рейтинг 7,6 баллов, на американcком ресурсе IMDB – 8,1.

Видео: YouTube/HBO