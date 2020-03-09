Вышел трейлер фильма "Трудности адаптации" с Саймоном Пеггом

Сюжет фильма рассказывает об известном музыкальном продюсере.

В сети опубликован трейлер драматического фильма "Трудности адаптации", где главную роль сыграл британский актер Саймон Пегг ("Стартрек: Возмездие", "Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом").

Сюжет фильма рассказывает об известном музыкальном продюсере, который страдает психическим расстройством. В один момент герой перестает принимать лекарства и открывает для себя мир свободы.

Ленту сняла дебютантка Кэтрин О"Брайэн. В фильме также сыграли Александра Даддарио, Джуно Темпл, Брия Винайте, Роберт Шварцман, Тао Окамото, Ребекка Хэзлвуд, Грант Уитни Харви, Джэми Харрис и другие.

Премьера фильма состоялась в 2019 году на кинофестивале "Трайбека" в США. В марте 2020 года лента выйдет в американский прокат.

Видео: YouTube / Movie Trailers Source

