Вышел трейлер фильма "Травмпункт" с Брюссом Уиллисом

Лента станет 104 работой популярного актера в кино.

По сюжету нового боевика со звездой "Крепкого орешка" раненная молодая женщина оказывается в ловушке в больничном изоляторе ночью, где ее ищет пара злобных убийц, которые хотят устранить свидетеля. На защиту героини становится ветеран-полицейский в исполнении Брюса Уиллиса.

Помимо него в картине сыграли Ники Уилан, Стив Гуттенберг, Тексас Бэттл, Тито Ортис,Тайлер Джон Олсон и другие. Фильм снял молодой режиссер Мэтт Эскандари, ранее поставивший "12 футов глубины" (2017) и "Игра для убийц" (2013). Дата премьеры ленты пока неизвестна.

Видео: YouTube/JoBlo