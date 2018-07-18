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Вышел трейлер фильма "Травмпункт" с Брюссом Уиллисом

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Лента станет 104 работой популярного актера в кино.

По сюжету нового боевика со звездой "Крепкого орешка" раненная  молодая женщина оказывается в ловушке в больничном изоляторе ночью, где ее ищет пара злобных убийц, которые хотят устранить свидетеля.  На защиту героини становится ветеран-полицейский в исполнении Брюса Уиллиса.

Помимо него в картине сыграли Ники Уилан, Стив Гуттенберг, Тексас Бэттл, Тито Ортис,Тайлер Джон Олсон и другие. Фильм снял молодой режиссер Мэтт Эскандари, ранее поставивший "12 футов глубины" (2017) и "Игра для убийц" (2013). Дата премьеры ленты пока неизвестна.

Видео: YouTube/JoBlo

Теги: брюсс уиллис, травмпункт
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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