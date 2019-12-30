Вышел трейлер фильма "Остров фантазий"

В России лента выйдет 6 февраля 2020.

В сети появился новый трейлер американского триллера "Остров фантазий", снятого по одноименному сериалу конца 90-ых годов.

По сюжету ленты, загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Главные роли в картине сыграли, Майкл Пенья ("Марсианин", "Ярость"), Мэгги Кью ("Дивергент"), Майкл Рукер ("Стражи Галактики", "Гори, гори ясно"), Люси Хейл, Остин Стоуэллю "Остров фантазий" снял постановщик фильма "Правда или действие" (2018) Джефф Уодлоу.

Видео: YouTube/ Sony Pictures Entertainment