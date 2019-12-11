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Вышел трейлер  фильма "Оленьи рога" от Гильермо Дель Торо 

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В кино с 16 апреля 2020 года.

В среду, 11 декабря, в сети появился трейлер  фильма "Оленьи рога" от Гильермо Дель Торо. Видеоролик появился на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

По сюжету в маленьком городке в штате Орегон маленький мальчик скрывает нечто страшное. Его учительница решает разобраться, что именно он скрывает.

Режиссером выступил Скотт Купер. В лавных ролях: Кери Рассел и  Джесси Племонс.

В кино с 16 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер "Нового папы" с Джоном Малковичем и Джудом Лоу.

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube

Теги: гильермо дель торо, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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