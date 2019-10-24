Вышел трейлер "Оленьих рогов" от Гильермо дель Торо

Премьера фильма запланирована на 17 апреля 2020 года.

В сети появился трейлер фильма ужасов "Antlers" ("Оленьи рога") , спродюсированным режиссером Гильермо дель Торо. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании Fox Searchlight.

В основу сюжета ленты лег рассказ Ника Антоски "Тихий мальчик". Картина расскажет о школьнике, который скрывает страшную тайну о своей семье. После беседы с ребенком учительница вместе с местным шерифом попытается спасти весь город от надвигающегося на кошмара.

"Оленьи рога" снял постановщик "Из пекла" и "Черная месса" Скотт Купер. Главные роли в картине сыграли Кери Рассел, Джесси Племонс, Грэм Грин, Скотт Хэйз, Рори Кокрейн, Эми Мэдиган и другие. Премьера фильма запланирована на 17 апреля 2020 года.

Видео: YouTube/ IGN